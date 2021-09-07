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Президентський рейтинг: Зеленський більше ніж вдвічі випереджає конкурентів

Вівторок, 7 вересня 2021, 12:20
Президентський рейтинг: Зеленський більше ніж вдвічі випереджає конкурентів

Лідером президентського рейтингу залишається діючий президент Володимир Зеленський.  

Джерело: результати соціологічного дослідження, проведеного 2-4 вересня Соціологічною групою "Рейтинг"

Дослівно: "Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 31,1% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором), порівняно з початком серпня його рейтинг зріс з 27 до 31%.

13,3% підтримали б П.Порошенка, 10,9% – Ю.Бойка, 9,2% – Ю.Тимошенко, 6,1% – І.Смешка, 5,7% – В.Гройсмана, 5,7% – Є.Мураєва, 4,1% – О.Ляшка. 3,7% – Д.Разумкова, 3,1% – А.Яценюка. Підтримка інших кандидатів нижче 2%".

"Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 50% опитаних, не довіряють – 48%, таким чином політик повернув позитивний баланс довіри, який мав на протязі першого року правління". 

 

Деталі: Опитування відбувалося серед 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийрейтинг
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