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Трухін заявив, що під час ДТП був тверезий. Про решту мовчить, бо "заборонили слідчі"

Вівторок, 7 вересня 2021, 12:45
Трухін у кулуарах Верховної Ради. фото з сайту "Укрінформ"

Член депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Трухін стверджує, що не був у нетверезому стані, коли сталася одіозна ДТП 23 серпня, і заявив, що ні він, ні його помічники не мають відношення до ситуації з видаленням новин з видань.

Джерело: Трухін у кулуарах парламенту журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я самостійно ознайомився з цією інформацією. Насправді видалили не з 30-ти, а, по-моєму, навіть більше ніж з 60-ти або 70-ти медіа ... Щодо видалення, я не ставив щодо себе ніякої інформації ні за гроші, ні без грошей ...

Отже, ні я, ні мої помічники, ні люди мені відомі не замовляли і не знімали новин. У мене прохання до журналістів розібратися, я чим зможу теж допоможу. І якщо були такі факти, що за гроші або без грошей хтось знімав якісь новини, я вважаю це неприпустимим".

Деталі: При цьому Трухін сказав, що розуміє, кому були вигідні "фейк-новини і маніпуляції зі зняттям новин", не називаючи при цьому прізвищ.

Народний депутат заявив, що слідчі й адвокати заборонили йому коментувати хід розслідування.

На уточнююче питання про те, чи не вважає він за необхідне на час слідства скласти повноваження заступника голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та керівника осередку партії "Слуга народу" в Полтавській області, Трухін відповів, що "це жодним чином абсолютно не пов'язані речі".

Разом з тим депутат підкреслив, що йому боятися нічого, оскільки він не вважає себе винним, а також поскаржився на безпрецедентний тиск на його родину, який чиниться засобами масової інформації.

Пряма мова: "Я абсолютно чесна людина. Коли будуть підготовлені всі матеріали слідства, я вийду на брифінг ... Хотів насправді зібрати брифінг, але і слідчі, і адвокати заборонили будь-що коментувати... Я можу вам з повною упевненістю сказати, що п'яний я не був".

Теми: Слуга народуДТП


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