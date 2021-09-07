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Українці дали оцінку військовому параду на День Незалежності

Вівторок, 7 вересня 2021, 13:34
Українці дали оцінку військовому параду на День Незалежності
фото: ОП

Серед офіційних заходів до Дня Незалежності 44% опитаних позитивно оцінили військовий парад.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Дослівно: "Серед офіційних заходів до Дня Незалежності, опитані найкраще оцінили військовий парад у Києві (44% – позитивно).

Міні-фільм "ДНК України" позитивно оцінили 38%, виступ президента Зеленського на параді – 36%, святковий концерт на стадіоні "Олімпійський" у Києві – 29%".

Деталі: Серед респондентів, котрі бачили ці заходи, найкращі оцінки отримав міні-фільм "ДНК України" (67%).

 
 

Опитування провела соцгрупа "Рейтинг" протягом 2- 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод дослідження: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда

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Теми: опитуванняДень Незалежності
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