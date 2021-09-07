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Порошенко: Зеленський рухається протореною дорогою Лукашенка

Вівторок, 7 вересня 2021, 13:45
колаж УП

П’ятий президент України лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко вважає, що чинний глава держави Володимир Зеленський рухається шляхом Олександра Лукашенка, який узурпував владу в Білорусі.

Джерело: Порошенко в Telegram

Пряма мова: "Висловлюю слова солідарності з кримськими і білоруськими в’язнями. В Криму це ті, хто повернулися з Кримської платформи і були кинуті за ґрати на десять років. Це ознака політичного переслідування з боку Росії. Марія Колеснікова, яка вчора разом з іншими опозиціонерами була засуджена на 12 років. Білорусь, ми з вами!

Єдине, що я прошу пана Зеленського не висловлювати підтримку Колесніковій. Тому що політична поведінка Зеленського з переслідуваннями опозиції, з усіма своїми "вагнерами", чаусами, трухіними, зеленкою, несамостійними правоохоронними органами, які переслідують опозицію, з генералами, які знаходяться за ґратами чітко підтверджує – пан Зеленський рухається протореною дорогою Лукашенка. Буде шкода, якщо він так само і закінчить".

Нагадаємо: Порошенко послідовно виступає з критикою чинного президента, якому він програв на виборах у 2019 році.

Теми: ПорошенкоЗеленськийЛукашенко


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