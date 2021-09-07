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Через розкрадання коштів на ремонті "Сяйва Книги" у Києві судитимуть трьох людей

Вівторок, 7 вересня 2021, 15:23

Через розкрадання коштів на ремонті приміщення "Сяйво Книги" - судитимуть екскерівника комунального підприємства, підрядника та інженера технагляду.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Будинок, у якому міститься магазин "Сяйво Книги", належить комунальному підприємству, тож саме КП виступило замовником робіт з реконструкції цього приміщення. Загальна вартість тендеру становила близько 2,9 млн грн.

Зловживання почалися ще на стадії процедури закупівель цих робіт, яка відбулася із залученням підконтрольного посадовцю КП товариства".

Деталі: Надалі директор КП "Міський магазин", керівник підрядної організації та фізична особа-підприємець, яка здійснювала технічний нагляд, змовившись між собою підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та акту вартості устаткування (кондиціонерів, радіаторів тощо), достеменно знаючи про те, що таке устаткування не змонтовано, а частина робіт, зазначених в актах, не виконана.

За результатами судової будівельно-технічної експертизи, збитки, завдані столичному бюджету, становлять понад 600 тисяч гривень.

Наразі усі троє учасників цієї схеми постали перед судом.

На майно обвинувачених накладено арешт та заявлено позов про відшкодування заподіяної шкоди.

Довідково: Книжковий магазин "Сяйво Книги" понад пів століття знаходиться в житловому будинку - пам’ятці архітектури, містобудування, історії місцевого значення по вул. Велика Васильківській, 6.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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