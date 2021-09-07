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Мер Івано-Франківська доручив виплачувати допомогу невакцинованим в останню чергу

Вівторок, 7 вересня 2021, 15:37
Мер Івано-Франківська доручив виплачувати допомогу невакцинованим в останню чергу

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків розпорядився вимагати від тих, хто звертається по матеріальну допомогу до громади, вказувати інформацію про вакцинацію.

Джерело: Zaxid.net, який наводить слова Марцінківа з оперативної наради у Івано-Франківській мерії, мерія міста

Деталі: Під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року майже 11 тисяч мешканців громади отримали матеріальної допомоги на загальну суму понад 18 млн грн, із них – близько чотирьох тисяч отримали понад 11 млн грн саме на лікування коронавірусу.

Марцінків реагуючи зауважив, що це великі суми і доручив уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від Covid-19, були вакциновані.

Пряма мова Марцинківа: "Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло.

Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога".

Уточнення з повідомлення мерії: Водночас в повідомленні міської ради Івано-Франківська вказується, що "Руслан Марцінків доручив при підготовці рішень на виділення матеріальної допомоги тим хто захворів на Covid-19 вказувати чи вакцинована особа. Адже, першочергово та позитивно розглядатимуться заяви тих людей, які є вакцинованими".

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяІвано-Франківськ
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