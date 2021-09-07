Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мер Івано-Франківська доручив виплачувати допомогу невакцинованим в останню чергу

Вівторок, 7 вересня 2021, 15:37

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків розпорядився вимагати від тих, хто звертається по матеріальну допомогу до громади, вказувати інформацію про вакцинацію.

Джерело: Zaxid.net, який наводить слова Марцінківа з оперативної наради у Івано-Франківській мерії, мерія міста

Деталі: Під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року майже 11 тисяч мешканців громади отримали матеріальної допомоги на загальну суму понад 18 млн грн, із них – близько чотирьох тисяч отримали понад 11 млн грн саме на лікування коронавірусу.

Марцінків реагуючи зауважив, що це великі суми і доручив уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від Covid-19, були вакциновані.

Пряма мова Марцинківа: "Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло.

Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога".

Уточнення з повідомлення мерії: Водночас в повідомленні міської ради Івано-Франківська вказується, що "Руслан Марцінків доручив при підготовці рішень на виділення матеріальної допомоги тим хто захворів на Covid-19 вказувати чи вакцинована особа. Адже, першочергово та позитивно розглядатимуться заяви тих людей, які є вакцинованими".

Теми: вакцинаціяІвано-Франківськ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 

Прибрав Авакова та Ємця: Зеленський "воскресив" Координаційну раду з протидії COVID

Новини 7 вересня: підозра дівчині з арбалетом, епідемічна ситуація

Комітет терміново розгляне законопроєкт про столицю, який обмежує владу Кличка – ЗМІ

Посол застерегла Раду від наміру просити Штати про статус основного союзника поза НАТО

В ОП готуються до нових звільнень – джерела

Усі новини...
вакцинація
В Угорщині у мобільних пунктах на кордоні вакцинувалися понад 20 тисяч жителів Закарпаття
Майже 134 тисячі українців вакцинувалися проти коронавірусу 6 вересня
Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років
Останні новини
02:40
Пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19
01:39
Україна вийшла до 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу
01:00
Окупанти поранили українського військового
00:31
Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 
00:26
Голова ГУР: Українська розвідка готова проводити спецоперації в будь-якій точці світу
23:36
Прибрав Авакова та Ємця: Зеленський "воскресив" Координаційну раду з протидії COVID
22:58
Шестеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку Умані
22:27
Мер Вознесенська втрапив у ДТП з пасажирським автобусом
22:04
Міністр спорту пояснив, чому на святкуванні Дня Незалежності не було Баюл і Клочкової
21:46
Новини економіки: індустріальні парки, золотовалютні резерви
Усі новини...