Мер Вознесенська втрапив у ДТП з пасажирським автобусом

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка.

Джерело: поліція Миколаївської області у Facebook

Деталі: Вказується, що на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську зіткнулись автомобіль Volkswagen та пасажирський автобус. Водієм автівки виявився 32-річний міський голова Євгеній Величко. Він також травмувався внаслідок ДТП, водій же автобуса не постраждав.

Поліція встановлює всі обставини автоаварії, її причини та шукає свідків. Також стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх начебто забрали до приїзду поліцейських. Попередньо, з ними все гаразд.

Подію кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліція також просить всіх громадян, які можуть надати інформацію про ДТП, зокрема записи відеореєстраторів, звернутись до них.