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У лікарнях США — на 300% більше хворих на COVID-19, ніж рік тому

Середа, 8 вересня 2021, 05:31

Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час в минулому році.

Джерело: The Guardian з посиланням на дані Університету Джона Хопкінса

Деталі: Зокрема, в минулі вихідні було 1,146 млн випадків щотижня в порівнянні з 287 235 на минулому році.

Середня кількість смертей було більш ніж на 86% вище, ніж за той же період минулого року.

Зазначається, що зростання числа пацієнтів відбувається в міру того, як дуже заразний варіант Delta продовжує шириться Штатами  і збігся з вихідними, коли спостерігався сплеск подорожей: за даними Управління транспортної безпеки, понад 3,5 млн осіб подорожували по країні в п'ятницю і суботу в зв'язку зі святом Дня праці, незважаючи на рекомендацію Центрів по контролю і профілактиці захворювань для нещеплених людей утримуватися від поїздок.

Госпіталізації і смертельні випадки є запізнілим індикатором поширення COVID-19, тому вплив поїздок не відразу стане очевидним.

Нагадаємо:

  • США є лідером серед країн, де щодня виявляють найбільше випадків COVID-19.
  •  Зараз у країні повністю вакциновано більше половини населення.

Теми: СШАкоронавірус


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