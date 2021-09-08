В Україні за добу 2 772 хворих на COVID і 1 017 госпіталізованих

7 вересня в Україні зафіксували 2 772 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 60 летальних випадків внаслідок ускладнень, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 017 осіб, одужали 1 411 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 254 дитини (9,16%) й 46 медпрацівників (1,66%).

Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували в м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 990 осіб, методом ІФА – 8 110 осіб, експрес-тестами – 30 291 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 303 276 осіб, з них 2 216 017 осіб одужали (96,21%), а 54 114 осіб померли (2,35%).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП