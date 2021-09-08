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Байден продовжив режим НС через загрозу втручання у вибори в США

Середа, 8 вересня 2021, 08:38
Фото Байдена з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден продовжив ще на рік режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з загрозою іноземного втручання у вибори США.

Джерело: повідомлення на сайті Білого дому

Пряма мова Байдена: "Я продовжую на 1 рік національний режим надзвичайної ситуації, оголошений указом 13848 щодо загрози іноземного втручання у вибори США або підриву довіри громадськості до виборів у Сполучених Штатах".

Деталі: 12 вересня 2018 року президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США у зв'язку з загрозою національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку становить ризик іноземного втручання у вибори в США чи підриву довіри громадськості до них.

Відзначається, що немає доказів того, що іноземна держава змінила результати голосування на якихось виборах у США, але історично іноземні держави "прагли використовувати вільну і відкриту політичну систему Америки".

Також наголошується, що в останні роки поширення цифрових пристроїв і інтернет-комунікацій створило значні вразливості і збільшило масштаби та інтенсивність загрози іноземного втручання.

"Здатність осіб, які перебувають повністю або частково за межами Сполучених Штатів, втручатися у вибори в США чи підривати довіру громадськості до них, у тому числі за допомогою несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів і кампаній або прихованого поширення пропаганди та дезінформації, продовжує становити незвичайну і надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів", - йдеться в заяві Байдена.

Тому надзвичайні заходи повинні тривати і після 12 вересня 2021 року.

Олена Рощенко, УП
Теми: СШАвибориБайден


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