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Глава ВАКС розповіла, як нардеп просив її повпливати у справі

Середа, 8 вересня 2021, 09:32
Фото пресслужби ВАКС

Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявила, що отримала "пропозицію" від народного депутата обрати конкретну запобіжний захід підозрюваному.

Джерело: Танасевич в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Танасевич на питання, чи зверталися до неї особисто як до глави ВАКС з проханням сприяти в розгляді справи для конкретного результату: "До недавнього часу ні, і так повинно бути.

Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду, з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у рамках зазначеного кримінального провадження стосовно ідентифікованої ним особи".

Деталі: Глава ВАКС зазначила, що це сталося вперше за 2 роки роботи суду.

Танасевич додала, що вона, як того вимагає закон, "негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя".

За її словами, ВРП прийняла рішення звернутися до Верховної Ради "для вжиття заходів щодо недопущення дій, які можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів при здійсненні правосуддя".

За даними "Інтерфакс-Україна" до глави ВАКС звертався нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук в контексті кримінального провадження за підозрою ексглави Чернівецької облради Івана Мунтяна в одержанні неправомірної вигоди.

Йшлося про підозрюваного – приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар, і є свідком у справі Мунтяна.

Теми: Антикорупційний судВерховна РадаСлуга народу


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