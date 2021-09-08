Посли ЄС продовжили санкції проти РФ за анексію Криму та агресію на Донбасі
Посли країн Європейського союзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС дали "зелене світло" на продовження ще на 6 місяців заборону видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося 7 років, а з 2014 року було додано більше імен", - написав Джозвяк.
EU ambs have now given green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. the sanctions are now 7 years old & more names have been added since 2014 #Russia #Crimea
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2021
Він вказав у дописі 44 юридичних осіб, проте у коментарях зазначив, що помилився і їх насправді 48, які і було раніше.
Рішення ще має бути формально затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.
Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.
Останній раз перед цим їх продовжили до 15 вересня 2021 року.