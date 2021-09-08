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Посли ЄС продовжили санкції проти РФ за анексію Криму та агресію на Донбасі

Середа, 8 вересня 2021, 11:44

Посли країн Європейського союзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" на продовження ще на 6 місяців заборону видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося 7 років, а з 2014 року було додано більше імен", - написав Джозвяк.

Він вказав у дописі 44 юридичних осіб, проте у коментарях зазначив, що помилився і їх насправді 48, які і було раніше.

Рішення ще має бути формально затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.

Останній раз перед цим їх продовжили до 15 вересня 2021 року. 

Теми: ЄСДонбассанкціїРосія


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