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Головний прикордонник вимагає вибачень від нардепа з команди Тимошенко за брехню

Середа, 8 вересня 2021, 11:57
Головний прикордонник вимагає вибачень від нардепа з команди Тимошенко за брехню
Сергій Дейнеко. фото ДПСУ

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вимагає спростування недостовірної інформації щодо "неправочинних тендерів" ДПСУ від народного депутата фракції "Батьківщина" Валентина Наливайченка.

Джерело: Дейнеко у Facebook

Пряма мова: "Маніпуляція і брехня. На  превеликий жаль, це – сучасний стиль роботи окремих політиків. Спекулюючи інформацією такі можновладці свідомо вводять в оману суспільство, наносять шкоду нашій державі та стосункам з міжнародними партнерами.

Приклад цьому – народний депутат України  Валентин Наливайченко. Випадково побачив ефір одного з телеканалів, до якого він долучався.

Давати оцінку всім його словам не буду, проте, що стосується Державної прикордонної служби відповім, не звик терпіти бруд, яким хочуть облити прикордонників.

Говорячи на тему міжнародної допомоги, він заявив про корупцію в силовому блоці  Міністерство оборони України і не приводячи жодних фактів, озвучив, що прикордонне відомство "цього року, цього літа, укладає тендер на пісок і щебінь, причому за ціною втричі і в чотири рази вище ніж на ринку в Україні. На 155 мільйонів тендер, на сто мільйонів гривень завищені ціни, тільки на пісок, тільки одна Державна прикордонна служба.... До чого це все знову скочується".

Далі він радить для змін в Україні дивитися на себе і наводити порядок в себе. Тож я раджу це зробити в першу чергу йому – перестати брехати.

Більше того, я вимагаю від нього спростувати озвучену ним інформацію, адже Державна прикордонна служба України не проводила жодного подібного тендеру, або надати підтвердження своїм словам".

Деталі: Дейнеко наголосив, бюджет відомства використовується вкрай економно, всі тендери проходять необхідні процедури, зокрема, і перевірки, а міжнародна допомога детально проговорюється з партнерами.

Голова ДПСУ нагадує, що завдяки довірі до Держприкордонслужби, серед останнього, досягнуто домовленостей зі США спільно протидіяти транснаціональним наркотрафікам, укладено угоду з використання інформації про подорожуючих, активно розвивається Морська охорона, отримується необхідне обладнання тощо. Вся надана стратегічним партнером допомога використовується для підвищення рівня прикордонної та національної безпеки обох країн, наголосив Дейнеко.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаБатьківщина
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