Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США призначили відповідальну за формування політики щодо України

Середа, 8 вересня 2021, 12:40
У США призначили відповідальну за формування політики щодо України
Робін Данніган (Фото: Twitter)

Адміністрація президента США Джо Байдена доручила кар’єрній дипломатці Робін Данніган здійснювати нагляд за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Данніган з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніган працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом – повіреного у справах в Австрії. Нову посаду вона обійняла 7 вересня.

Данніган була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2", що позбавить Україну близько $2 мільярдів на рік.

Данніган отримала ступінь магістра наук в області стратегії нацбезпеки у Національному військовому коледжі США. Також вона має ступінь магістра дипломатичної служби університету Джорджтауна і ступінь бакалавра ділового адміністрування у Каліфорнійському університеті в Берклі.

Нагадаємо, в уряді виступили проти ініціативи депутатів просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Читайте також: Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: