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У РФ на навчаннях загинув глава МНС

Середа, 8 вересня 2021, 12:52
У РФ на навчаннях загинув глава МНС
Євген Зінічев (ФОТО: МНС РФ)

Російський міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Євген Зінічев загинув на міжвідомчих навчаннях.

Джерело: російські видання "РИА Новости", РБК

Дослівно: "З великим сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев".

Деталі: За словами одного з джерел, Зінічев загинув під час зйомки, послизнувшись на краю обриву, коли намагався утримати співробітника знімальної групи, який також послизнувся.

Зйомки були під час навчань для навчального фільму МНС. Співробітник знімальної групи також загинув.

Зінічев очолював міністерство з 2018 року.

Йому було 55.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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