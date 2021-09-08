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Рада закликає світ завадити Росії проводити вибори в Криму й залучати в них жителів ОРДЛО 

Середа, 8 вересня 2021, 13:13
Рада закликає світ завадити Росії проводити вибори в Криму й залучати в них жителів ОРДЛО 
фото РИА Новости

Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.

Джерело: засідання Верховної Ради, сайт парламенту 

Деталі: 318 народних депутатів підтримали в цілому постанову про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із незаконною підготовкою виборів у Державну Думу Російської Федерації у тимчасово окупованій АР Крим та Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частині Донецької та Луганської областей (№ 5497).

Верховна Рада констатує, що намір окупантів незаконно провести 19 вересня вибори у Держдуму РФ у Криму та залучення до участі у виборах громадян України з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким примусово видали російські паспорти, є порушенням Конституції та законодавства України.

Також це суперечить основним принципам і нормам міжнародного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" N 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії ГА ООН, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та інших міжнародно-правових актів. 

Тому Верховна Рада звертається до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, НАТО, інших міжнародних організацій, парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів і закликає:

  1. Застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації від проведення виборів у Державну Думу на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та унеможливити участь у виборах громадян України, що проживають на окупованій частині Донбасу. 
  2. Не визнати легітимність виборів у Державну Думу Російської Федерації 19 вересня 2021 року та її подальших рішень у разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України.
  3. Застосувати санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації Російської Федерації, які залучають громадян України на окупованих територіях до виборів у Державну Думу, і тим самим порушують суверенітет України.  

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаКримДонбасРосіявибори
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