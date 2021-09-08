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Держкомісія найближчим часом розгляне посилення карантину по всій країні - Шмигаль

Середа, 8 вересня 2021, 13:16

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій найближчим часом розгляне встановлення "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки на території всієї України.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабінету міністрів 8 вересня

Пряма мова: "Задля уникнення можливих жорстких локдаунів або "червоних" зон ми маємо діяти на випередження. Ми повертаємось в режим роботи регулярних засідань комісїї ТЕБ та НС. Вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де буде розглядатись питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної безпеки по всій країні".

Що передувало: Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і, як наслідок, з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

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Валентина Романенко, УП
Теми: карантинКабінет міністрів


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