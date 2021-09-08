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ЄС висловив протест Білорусі через 50-кратне збільшення кількості мігрантів

Середа, 8 вересня 2021, 15:06
Фото з Twitter ЄП

Представництво Європейського союзу в Білорусі заявило демарш Міністерству закордонних справ у зв'язку з незаконними перетинами кордону з боку Білорусі в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві місії на сторінці в Facebook.

"Європейська служба зовнішніх дій стверджує, що спостережуване 50-кратне збільшення нерегулярних переходів кордону з Білорусі в ЄС не є відображенням нездатності влади Білорусі дотримуватися своїх зобов'язань в боротьбі з незаконною міграцією і торгівлею людьми. Для такого різкого зростання кількості нелегальних переходів кордону на даному маршруті немає об'єктивних причин", – йдеться в заяві.

ЄС засуджує використання мігрантів в політичних цілях і настійно закликає владу Білорусі припинити цю практику.

"Нерегулярна міграція не може бути предметом торгу", – підкреслюється в заяві представництва ЄС.

Нагадаємо, Сейм Польщі не став скасовувати постанову президента щодо надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю через мігрантів.

В Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапили понад 4,1 тисяч нелегальних мігрантів, більшість – з Іраку.

Литва звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією.

Теми: ЄСБілорусьміграція


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