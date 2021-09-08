Кабмін ініціює санкції проти 24 компаній і 6 осіб за Керченський міст і парки Севастополя

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки й оборони запровадити санкції до 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які причетні до будівництва "Керченського мосту" та до перепланування парків і об’єктів культурної спадщини у Севастополі.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Деталі: Кабмін на засіданні 8 вересня схвалив та вносить на розгляд РНБО пакет санкцій щодо 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації так званого "мосту через Керченську протоку", організації сполучення тимчасово окупованого Криму з територією РФ та незаконного перепланування паркових територій і об’єктів культурної спадщини на території м. Севастополя.

Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

24 юрособи в разі виявлення в них майна на території України не зможуть користуватися ним, проводити експортно-імпортні операції, виводити капітали за межі України. Крім того, санкції зупинять виконання економічних та фінансових зобов’язань, а також ліцензованої діяльності на території України.

Фізособи під санкціями не зможуть в’їжджати в Україну і розпоряджатися майном, яке знаходиться на території України.

Також зазначеним фізичним особам та особам, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їхніх інтересах, буде заборонено участь у приватизації та оренді державного майна.

Коли РНБО ухвалить відповідне рішення й воно набуде чинності, Міністерство закордонних справ має проінформувати про нього компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Проєкт цього рішення готувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за результатами спільної роботи з Міністерством закордонних справ та іншими державними органами.

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