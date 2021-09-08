Окупанти кинули у ШІЗО кримського татарина, який нещодавно важко перехворів на COVID-19
Кримського татарина, якого незаконно засудили в РФ, Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор.
Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової
Пряма мова: "Адміністрація "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" запроторила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією.
Стан здоров'я Теймура не дозволяє перебувати в таких умовах, адже він нещодавно перехворів на COVID-19, який спричинив ускладнення роботи серцево-судинної системи та нирок. На цьому фоні почастішали гіпертонічні кризи".
Деталі: За словами Денісової, права Абдуллаєва постійно порушують, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів – 374.
Дії окупантів прирівнюються до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - права на життя та отримання медичної допомоги.
Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити поновлення прав Абдуллаєва.
Зокрема, надати йому необхідну меддопомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО.
Омбудсмен закликала міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Абдуллаєва і посилити тиск на окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.