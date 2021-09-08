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Окупанти кинули у ШІЗО кримського татарина, який нещодавно важко перехворів на COVID-19

Середа, 8 вересня 2021, 17:29
фото: Кримська солідарність

Кримського татарина, якого незаконно засудили в РФ, Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова: "Адміністрація "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" запроторила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією.

Стан здоров'я Теймура не дозволяє перебувати в таких умовах, адже він нещодавно перехворів на COVID-19, який спричинив ускладнення роботи серцево-судинної системи та нирок. На цьому фоні почастішали гіпертонічні кризи".

Деталі: За словами Денісової, права Абдуллаєва постійно порушують, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів – 374.

Дії окупантів прирівнюються до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - права на життя та отримання медичної допомоги.

Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити поновлення прав Абдуллаєва.

Зокрема, надати йому необхідну меддопомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Абдуллаєва і посилити тиск на окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.

Українська правда
Теми: Кримомбудсмен


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