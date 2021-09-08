Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україну прийшло "бабине літо": що це таке - пояснюють синоптики

Середа, 8 вересня 2021, 18:04
бабине літо. фото з відкритих джерел

В Україні після перших осінніх заморозків настає так зване "бабине літо".

Джерело: Український гідрометцентр у Facebook

Дослівно: "Цьогоріч в Україні ми будемо спостерігати бабине літо з 8-9 вересня. Адже початок вересня був холодним та з нічними заморозками у більшості областей країни. Проте вже цими днями в Україні значно теплішає і потужний антициклон HERMELINDE подарує всім нам сонячну та спокійну погоду.

Бабине літо — період теплої та сухої погоди восени пов'язаний зі стійким антициклоном. Бабине літо може настати як у вересні, так і у жовтні чи навіть листопаді, причому доволі часто воно спостерігається декілька разів впродовж осіннього сезону. Згідно деяких джерел, перше, так зване "молоде бабине літо" спостерігається лише після настання осінніх заморозків.

А от останнє може відмічатись аж у листопаді, перед настанням морозів".

Деталі: Метеорологи вказують, що явище бабиного літа відоме у багатьох країнах з помірним кліматом. До прикладу, у Німеччині, Австрії, Швейцарії теплий період восени називається "Altweibersommer" ( що дослівно перекладається як "літо старих жінок").

В деяких слов'янських країнах - наприклад, у Чехії, Польщі, Словаччині, Словенії – цей період також відомий як і українське "бабине літо" і навіть у вимові звучить схоже: чеською мовою - babí léto, польською - babie lato, словацькою babie leto.

У Болгарії та Сербії воно відоме як "циганське літо" або "літо бідняка". У Швеції є "Брітсоммар", у Фінляндії цей період називається "intiaanikesä" і історично він пов'язаний з днем Святого Варфоломія – його день відмічають наприкінці серпня. А от в Ірландії "бабине літо" називають "fómhar beag na ngéanna", що дослівно перекладається як "маленька осінь гусей".

У помірних широтах південноамериканського континенту, куди можна віднести південну частину Бразилії, Аргентину, Чилі та Уругвай – бабине літо відоме як "Вераніко", "Вераніто" або "Веранілло" і буквально це означає "маленьке літо". Зазвичай спостерігається на початку осені – тобто в кінці квітня - середині травня (у південній півкулі Землі сезонність є протилежною до тієї, яку маємо у північній півкулі)

У деяких країнах південної Європи (Португалія, Іспанія, Італія, Франція та Мальта), бабине літо асоціюється з іменинами або днями святих, такими як Тереза Авільська та Святий Мартін.

У Туреччині бабине літо називають pastirma yazı, що означає літо пастрамі (пастрамі - м’ясний делікатес з яловичини) і спостерігають його у листопаді, адже саме цей місяць здавна вважався найкращим часом для приготування цього продукту.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Затриманий окупантами кримчанин виявився родичем заступниці Кулеби

відеоПортнов, Богдан і Вовк впливали на звільнення голови КСУ – ЗМІ

Новини 8 вересня: легалізація криптовалют, операція з "вагнерівцями"

Комітет вперше виділив фінансування на Президентський університет

Оператор загинув, рятуючи міністра: ЗМІ пишуть, що "героїчна" смерть глави МНС РФ – фейк

Таліби заборонили жінкам займатися спортом

Усі новини...
Останні новини
06:33
Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами
05:40
Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч
04:20
За добу спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 1500 порушень на Донбасі
03:10
В США готують нові обмеження для боротьби із COVID-19
02:02
ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію до 2022 року
01:11
Меджліс закликає до консультацій учасників Кримської платформи через затримання на півострові
00:24
Затриманий окупантами кримчанин виявився родичем заступниці Кулеби
23:40
Україна на останніх секундах втрачає перемогу у матчі з Чехією
23:31
відеоПортнов, Богдан і Вовк впливали на звільнення голови КСУ – ЗМІ
22:49
Генсек НАТО попередив "Талібан", що країну не дозволять перетворити на базу для терористів
Усі новини...