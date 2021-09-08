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Таліби заборонили жінкам займатися спортом

Середа, 8 вересня 2021, 18:43
Таліби заборонили жінкам займатися спортом

Таліби, які встановили свою владу в Афганістані, не дозволять жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.

Джерело: представник талібів Ахмадулла Васік в інтерв’ю австралійському виданню SBS News

Деталі: Васік заявив, що спорт не розглядається як щось важливе для жінок. Говорячи про гру у крикет він зауважив, що під час матчу може статися ситуація, коли яка частина жіночого тіла не буде закритою, а "іслам такого не дозволяє".

Пряма мова: "У крикеті жінки можуть зіткнутися з ситуацією, коли їх обличчя та тіло не будуть прикриті".

"Зараз ера засобів масової інформації, і будуть фотографії та відео, а потім люди це дивитимуться. Іслам та Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-який іншим спортом, де їх можуть побачити".

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Теми: ТалібанАфганістан
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