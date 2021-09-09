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В США готують нові обмеження для боротьби із COVID-19

Четвер, 9 вересня 2021, 03:10

Президент США Джо Байден має намір оголосити про запровадження нових правил для протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує "Укрінформ

Деталі: Йдеться про додаткові обмеження та інші заходи, яких треба дотримуватись, незважаючи на вакцинацію. 

Псакі повідомила, що Байден оголосить шість кроків, які будуть новими компонентами реагування на пандемію. 

Планується, що зміняться вимоги до тестування, буде введення спеціальних мандатів, а також запровадять окремі заходи для захисту здоров’я дітей у школах. 

Про нові заходи буде оголошено 9 вересня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСША
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