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Хвиля наростає: 3 663 хворих на COVID і 61 смерть за добу в Україні

Четвер, 9 вересня 2021, 08:17
Динаміка поширення коронавірусу в Україні, дашборд УП

За добу 8 вересня в Україні зафіксували 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 981 особу, померла 61 людина, одужали 1 546 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 342 дитини (9,33%) і 63 медпрацівники (1,72%). 

Найбільше випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

За останню добу протестовано:  методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 осіб, експрес-тестами – 25 438 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 306 939 осіб, із них 2 217 563 особи одужали (96,13%), а 54 175 осіб померли (2,35%).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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