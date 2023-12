Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві. Є "дві інтриги"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 вересня в Москві проведе з президентом Росії Володимиром Путіним переговори, темою яких буде продовження інтеграції Білорусі з Росією.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У білоруській опозиції називають 9 вересня "важливим і досить небезпечним днем".

"Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу", – написав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка у Twitter.

"Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті", – додав він.

Today is an important & rather perilous day. Belarus' dictator meets Putin. The two main intrigues are 1) will Lukashenka sign the integration roadmaps 2) will Kremlin sponsor him. No matter what, let me remind you - Lukashenka is nobody. All signed agreements will be reviewed. pic.twitter.com/R3tu5lHHNK