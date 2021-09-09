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Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві. Є "дві інтриги"

Четвер, 9 вересня 2021, 08:32
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві. Є дві інтриги
Лукашенко і Путін, ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 вересня в Москві проведе з президентом Росії Володимиром Путіним переговори, темою яких буде продовження інтеграції Білорусі з Росією.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У білоруській опозиції називають 9 вересня "важливим і досить небезпечним днем". 

"Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу", – написав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка у Twitter.

"Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті", – додав він.

Цьому передувало: Минулого тижня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету. "Ми будуємо наші зв’язки як дві суверенні держави", – сказав він.

Також Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії. Виступаючи 1 вересня в Бобруйську, він заявив, що найближчим часом будуть доставлені десятки літаків і систем протиповітряної оборони, в тому числі, "ймовірно", – ракетні системи С-400.

Нагадаємо: Цього місяця російські та білоруські збройні сили мають намір провести великі спільні військові навчання.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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