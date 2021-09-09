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"Газпром" хоче запустити "Північний потік-2" 1 жовтня – ЗМІ

Четвер, 9 вересня 2021, 09:02
Газпром хоче запустити Північний потік-2 1 жовтня – ЗМІ
Фото ТАСС

Російський монополіст "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" з наступного місяця.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії, передає "Європейська правда".

Російський газовий гігант хоче розпочати транспортування палива через першу ділянку лінії "Північний потік -2" до Німеччини 1 жовтня. Терміни фактичних надходжень в газову мережу Європи все ще залежатимуть від рішення німецького регулятора.

"Північний потік -2" наблизився до початку експлуатації цього тижня, коли його власник сказав, що остання труба другої лінії була зварена і має бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з'єднання датської та німецької секцій перед початком введення в експлуатацію.

"Газпром" націлений на потік газу через обидві лінії під Балтійським морем до 1 грудня, сказали джерела. Компанія вже заявила, що цього року трубопровід зможе провести 5,6 млрд кубометрів палива.

Безумовно, "Північному потоку -2" все ще потрібно отримати технічну сертифікацію та страхування, що може бути складним через санкції США, запроваджені минулого року. Оператору також потрібен попередній дозвіл від німецького регулятора, який наразі розглядає заявку "Північного потоку-2" на статус незалежного оператора системи передачі.

Спочатку очікувалося, що "Північний потік -2" буде запущений у 2019 році, однак через санкції США будівництво затрималося.

Перспективи завершення змінилися після того, як президент Джо Байден у травні вирішив скасувати деякі санкції, а потім уклав угоду з Німеччиною, у якій Росію попередили про наслідки, якщо вона спробує використати енергію як зброю проти України.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2РосіягазЄвропа
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