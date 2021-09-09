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Снаряди падають за 2 км від станції – на Донеччині обмежили рух поїздів

Четвер, 9 вересня 2021, 10:50
Снаряди падають за 2 км від станції – на Донеччині обмежили рух поїздів
Станція Скотувата, фото з відкритих джерел

Через обстріли, що почалися у четвер зранку в районі станції Скотувата Донецької залізниці, "Укрзалізниця" обмежила рух приміських поїздів на напрямку Костянтинівка – Донецьк.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "9 вересня близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. 

Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття".

Деталі: До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.

"Українська правда" у Threads

Теми: бойові діїДонбасУкрзалізницяДонецька область
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