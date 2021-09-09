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Обстріл на Луганщині: шість українських воїнів отримали акубаротравми

Четвер, 9 вересня 2021, 11:43
Обстріл на Луганщині: шість українських воїнів отримали акубаротравми
ілюстративне фото

Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ 8 вересня на Луганщині, шестеро українських захисників отримали акубаротравму.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "8 вересня збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння".

Деталі: Повідомляється, що після обстрілу шістьох захисників обстежили лікарі військово-медичного госпіталю та  встановили попередній діагноз – акубаротравма (пошкодження вуха внаслідок контузії, бойове ураження -ред).

Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми – направили до ВМКЦ Північного регіону Харкова.

Зазначається, що стан здоров’я захисників – задовільний.

Українська правда

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Теми: війнаЛуганська область
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