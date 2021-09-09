Обстріл на Луганщині: шість українських воїнів отримали акубаротравми
Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ 8 вересня на Луганщині, шестеро українських захисників отримали акубаротравму.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "8 вересня збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка.
У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння".
Деталі: Повідомляється, що після обстрілу шістьох захисників обстежили лікарі військово-медичного госпіталю та встановили попередній діагноз – акубаротравма (пошкодження вуха внаслідок контузії, бойове ураження -ред).
Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми – направили до ВМКЦ Північного регіону Харкова.
Зазначається, що стан здоров’я захисників – задовільний.