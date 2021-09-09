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Польща з 9 вересня відкрилася для українців

Четвер, 9 вересня 2021, 11:56
фото з відкритих джерел

Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві.

"Польща з 9 вересня додала українців у категорію осіб, яким дозволено в’їзд, в тому числі з метою туризму", - сказав він.

При цьому від обов’язку проходження карантину звільнено вакцинованих від COVID-19 (за наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження про повний курс вакцинації зареєстрованою в ЄС вакциною – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), а також тих, хто перехворів на COVID-10 і може це документально підтвердити.

Для тих, хто в’їжджає за ПЛР-тестом діє вимога 10-денного карантину.

Термін 10-денного карантину буде скорочено, у разі наявності негативного результату тесту на коронавірус, виконаного не раніше 7–денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі.

Це правило стосується також дітей, які перетинають зовнішній кордон ЄС на в’їзд до Польщі.

Загалом, як зазначив міністр, зараз для українців тою чи іншою мірою відкриті 133 країни світу.

Нагадаємо, уряд Чехії дозволив в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Читайте також: Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни

Теми: Польща


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