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Twitter заблокував чоловіка пропагандистки Скабєєвої, який балотується в Держдуму

Четвер, 9 вересня 2021, 13:35
Twitter заблокував чоловіка пропагандистки Скабєєвої, який балотується в Держдуму
фото: ТАСС

Twitter заблокував пропагандиста, який працює на телеканалі "Росії 1", Євгена Попова, який балотується в Держдуму РФ від "Єдиної Росії".

Джерело: "РИА Новости", "Настоящее время"

Пряма мова Попова: "Теж мені - російського Трампа знайшли. Так і напишіть - не подобається активна громадянська позиція кандидата в державну Думу Росії".

Деталі: Попов повідомив, що причиною блокування сторінки стала публікація даних громадської приймальні - телефону і адреси.

Водночас, дія облікових записів припиняється при порушенні правил соцмережі.

Попов збирається брати участь у виборах до Держдуми від "Єдиної Росії" по Кунцевському одномандатному округу в Москві.

У праймеріз в своєму окрузі він зайняв перше місце. Журналісти вказували, що на передвиборчу кампанію Попова партія виділила 40 млн рублів.

Попов чоловік російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Разом із дружиною він веде ток-шоу "60 минут", де розповсюджує фейки та пропаганду щодо України. 

Українська правда

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Теми: соцмережіРосія
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