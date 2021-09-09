Після бійки: Тищенко і Лерос не каються за дії в Раді

Заступник глави депутатської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко каже, що готовий понести відповідальність за бійку з позафракційним депутатом Гео Леросом, який у свою чергу не бачить в своїх словах образ на адресу президента.

Джерело: Тищенко та Лерос в кулуарах парламенту, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тищенка: "Справа в тому, що в парламенті дуже багато емоцій і різних енергій, скажімо так. Тому коли йому (Леросу) було з місця сказано: "Будь ласка, по темі", він взагалі не відчував відповідальності перед суспільством. Він продовжував ображати, матюкатися, лаятися, говорити брудні речі і саме на адресу гаранта нашої Конституції".

Деталі: За словами Тищенка, фракція "Слуга народу" висловила свою точку зору щодо цієї ситуації і вважає, що Лерос повинен скласти мандат за свої дії.

У той же час, коментуючи заяву глави фракції Давида Арахамії про необхідність тимчасово відсторонити їх із Леросом від участі в засіданнях, Тищенко підкреслив, що готовий понести відповідальність за свою поведінку в парламенті, але "певні дії повинні застосовуватися до всіх, хто був на той час біля трибуни".

Також він зазначив, що представники монобільшості звернулися до регламентного комітету і з метою отримання роз'яснень щодо дій і висловлювань Лероса.

У себе ж в телеграм-каналі Тищенко заявив, що "парламентська трибуна - не місце для наклепу і поширення фейків", а також, що "нікому не дозволить ображати нашого президента і побратимів по парламенту".

Сам Лерос вважає, що в його словах не було образ на адресу президента. Крім того, він сказав, що не вважає за потрібне надавати цінність словами Арахамії, оскільки він виступив також не по темі питання, що розглядається. При цьому Лерос підкреслив, що "готовий абсолютно до всіх дій" у разі якщо регламентний комітет ухвалить відповідне рішення.

Пряма мова Лероса: "Весь період, коли мене виключили з фракції за публікацію матеріалу, пов'язаного з корупцією в оточенні Зеленського, постійно йде на мене пресинг, тиск, відкриття кримінальних справ, тому мене абсолютно не бентежить той факт, що мене можуть на певну кількість днів усунути від роботи Верховної Ради".

Що передувало: Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко силою припинив виступ свого колеги Гео Лероса (позафракційний), який з трибуни парламенту звинуватив президента Володимира Зеленського та його Офіс в зриві операції українських спецслужб по затриманню "вагнерівців".

Тищенко під час виступу Лероса підійшов до трибуни і почав його штовхати. Виникла бійка.

Спікер парламенту Дмитро Разумков кілька разів закликав припинити бійку, однак його не почули і він оголосив перерву в пленарному засіданні.