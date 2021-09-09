Силовики визволили 120 людей із рабства на Дніпропетровщині

Столичні правоохоронці затримали групу осіб, які утримували 120 людей у трудовому рабстві.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець в коментарі УП

Деталі: За даними слідства, учасники злочинної групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання.

Вказаним особам зловмисники пропонували роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області, обіцяючи зарплату від 3000 до 4000 грн. на місяць, а також безкоштовне житло та триразове харчування.

Завербованих людей мікроавтобусами доставляли на територію агрофірми у на Дніпропетровщині, де розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання.

Щодня робітників залучали до роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а також у сезон на полях для збору урожаю. Працювати змушували по 12-16 годин на добу.

Обіцяні грошові кошти потерпілі не отримували, а весь їх "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.

Пряма мова Максимець: "На території будинків, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані бригадири, які контролювали підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт, принижували, застосовували психологічний тиск.

Потерпілі, попри нелюдські умови проживання і праці, не могли залишити бараки та втекти. На них постійно здійснювався психологічний тиск, у разі будь якої незгоди - ще й фізичне насильство. Будучи відрізаними від зовнішнього світу, робітники не мали ані засобів зв’язку ані документів. Окрім цього, їм постійно обіцяли заплатити гроші, для того щоб якнайдовше утримувати їх та мотивувати працювати".

Деталі: За результатами кількамісячної роботи з документування діяльності злочинної групи 8 вересня правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства, у будинках, де утримували людей, а також в автомобілях фігурантів. У ході слідчих дій вилучено чернетки, грошові кошти, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорта, пляшки зі спиртовмісною рідиною та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі визволені. 17 із них вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину.

П’ятьох фігурантів затримано. Серед них - вербувальники та бригадири.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.