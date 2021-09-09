Поліція буде проводити "рейди" для контролю носіння масок – МОЗ

Поліцейські будуть контролювати дотримання маскового режиму та інших протиепідемічних заходів, заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Джерело: Ігор Кузін в інтерв’ю медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій

Пряма мова: "Я впевнений, що вони будуть це робити. Зараз такі норми прописані у кожній зоні (епідемічної небезпеки – ред.). Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією.

Ми будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту "Бориспіль" зараз не контролюється геть нічого… Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів на критичні об'єкти (інфраструктури), і робити це також на рівні областей для того, щоб працювати разом із Національною поліцією і допомагати їм фіксувати такі випадки (коли масковий режим порушується – ред.)".

Деталі: Кузін наголосив, що з Національною поліцією зараз "опрацьовуються більш жорсткі заходи по відношенню до контролю використання засобів індивідуального захисту".

Нагадаємо: Носіння масок є обов'язковим у транспорті й громадських місцях: магазинах, кіонтеатрах тощо, але люди часто знімають їх або приспускають, порушуючи рекомендації.

Навіть після переходу України в зелену зоні епідемічної небезпеки вимогу вдягати маски у місцях скупчення людей не скасовували, а зараз влада готується до посилення карантину у зв'язку з черговим погіршенням епідемічної ситуації.