Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК зацікавилось деклараціями судді КСУ та "слуги" Куницького

Четвер, 9 вересня 2021, 15:01
НАЗК зацікавилось деклараціями судді КСУ та слуги Куницького

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ Олександра Касмініна і народного депутата від "слуги народу" Олександра Куницького.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у чотирьох деклараціях посадовців. Інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України.

Загалом з початку року НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення у 72 деклараціях посадовців.

Дослівно: "Касмінін Олександр Володимирович, суддя Конституційного Суду України Недостовірні відомості – 2,4 млн гривень. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

Куницький Олександр Олегович, народний депутат України. Недостовірні відомості – 2,3 млн гривень. Так, декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн гривень).

Стечишин Алла Василівна, депутат Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості – 9,4 млн гривень. Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.

Цуканов Олександр Анатолійович, директор ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" – депутат Бориспільської міської ради. Недостовірні відомості – 7,2 млн гривень".

  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
15:43
Британська розвідка: Кібератака на "Київстар" – одна з наймасштабніших із початку вторгнення РФ
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: