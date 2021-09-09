НАЗК зацікавилось деклараціями судді КСУ та "слуги" Куницького

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ Олександра Касмініна і народного депутата від "слуги народу" Олександра Куницького.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у чотирьох деклараціях посадовців. Інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України.

Загалом з початку року НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення у 72 деклараціях посадовців.

Дослівно: "Касмінін Олександр Володимирович, суддя Конституційного Суду України Недостовірні відомості – 2,4 млн гривень. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

Куницький Олександр Олегович, народний депутат України. Недостовірні відомості – 2,3 млн гривень. Так, декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн гривень).

Стечишин Алла Василівна, депутат Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості – 9,4 млн гривень. Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.

Цуканов Олександр Анатолійович, директор ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" – депутат Бориспільської міської ради. Недостовірні відомості – 7,2 млн гривень".