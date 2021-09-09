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Путіна терпіти не можуть 81% українців

Четвер, 9 вересня 2021, 15:11
Путіна терпіти не можуть 81% українців

За результати опитування соцгрупи "Рейтинг" до президента Росії Володимира Путіна негативно ставляться 81% українців. 

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг" від 2-4 вересня

Дослівно: "Ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне. Так, до Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%. При цьому, за останній рік ставлення до президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні два роки – вдвічі (з 67 до 34%). 

До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – лише 15%". 

Деталі: Відзначається, що серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до Канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно) та президента США Джозефа Байдена (64% - позитивно, 19% – негативно).

При цьому за останні кілька місяців ставлення до Байдена дещо покращилось, а до Меркель – дещо погіршилось.

 

Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%, не змогли оцінити або не знаю такого – 23%.

Президента Польщі Анджея Дуди позитивно оцінили 54%, негативно – 10%, не змогли оцінити або не знаю такого – 37%.  

Крім того, за останні 5 місяців кількість поінформованих про "Кримську платформу", зросла з 45% у квітні до 66% у вересні.

 

Дослідження проводилося 2-4 вересня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року.

Українська правда

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Теми: ПутінопитуваннясоціологіяУкраїна
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