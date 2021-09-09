Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РНБО за указом Зеленського розробляє Стратегію морської безпеки

Четвер, 9 вересня 2021, 16:17

Рада національної безпеки та оборони за указом президента Володимира Зеленського розробляє 10-річну стратегію розвитку українських Військово-морських сил.

Джерело: сайт РНБО за результатами засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Стратегії морської безпеки в Апараті РНБО

Дослівно: "За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії".

Деталі: Повідомляється, що при розробці стратегії врахували усі необхідні вітчизняні закони та нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.

На засіданні наголосили, що морська безпека України має будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва.

Зокрема морська безпека України має розглядатися в контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ в Чорному та Азовському морях несуть загрозу не лише нашій безпеці.

Передісторія:

  • 8 вересня Зеленський підписав указ щодо розвитку Військово-Морських Сил ЗСУ до 2031 року.

Українська правда
Теми: РНБОЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих

Данілов каже, що армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда

США відреагували на відставку незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

У Києві проводять рейди з контролю маскового режиму – КМДА

Путін з Лукашенком домовилися про інтеграцію та спільні ринки

Новини 9 вересня: бійка у Раді, сварка в Офісі президента

Усі новини...
РНБО
Кабмін ініціює санкції проти 24 компаній і 6 осіб за Керченський міст і парки Севастополя
Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки 
У стратегічних центрів при Мінкульті й РНБО змінилося керівництво після 5 місяців роботи
Останні новини
09:04
МЗС домовилося з Катаром про евакуацію українців з Афганістану: зголосилися лише двоє
09:02
Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження
08:44
Рекорд COVID-вакцинації в Україні: 173 615 щеплень за день
08:36
ЄС викреслив 4 країни Східної Європи зі списку тих, звідки дозволений в'їзд
08:21
В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих
08:00
Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП
07:33
Доба на Донбасі: двоє поранених та численні обстріли противника 
06:36
Франція дасть громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротись із COVID
05:12
Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих
04:03
Блінкен підтвердив, що США підтримують регулярні контакти з талібами
Усі новини...