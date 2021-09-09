РНБО за указом Зеленського розробляє Стратегію морської безпеки
Рада національної безпеки та оборони за указом президента Володимира Зеленського розробляє 10-річну стратегію розвитку українських Військово-морських сил.
Джерело: сайт РНБО за результатами засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Стратегії морської безпеки в Апараті РНБО
Дослівно: "За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії".
Деталі: Повідомляється, що при розробці стратегії врахували усі необхідні вітчизняні закони та нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.
На засіданні наголосили, що морська безпека України має будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва.
Зокрема морська безпека України має розглядатися в контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ в Чорному та Азовському морях несуть загрозу не лише нашій безпеці.
Передісторія:
- 8 вересня Зеленський підписав указ щодо розвитку Військово-Морських Сил ЗСУ до 2031 року.