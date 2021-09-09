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РНБО за указом Зеленського розробляє Стратегію морської безпеки

Четвер, 9 вересня 2021, 16:17
РНБО за указом Зеленського розробляє Стратегію морської безпеки

Рада національної безпеки та оборони за указом президента Володимира Зеленського розробляє 10-річну стратегію розвитку українських Військово-морських сил.

Джерело: сайт РНБО за результатами засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Стратегії морської безпеки в Апараті РНБО

Дослівно: "За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії".

Деталі: Повідомляється, що при розробці стратегії врахували усі необхідні вітчизняні закони та нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.

На засіданні наголосили, що морська безпека України має будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва.

Зокрема морська безпека України має розглядатися в контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ в Чорному та Азовському морях несуть загрозу не лише нашій безпеці.

Передісторія:

  • 8 вересня Зеленський підписав указ щодо розвитку Військово-Морських Сил ЗСУ до 2031 року.

Українська правда

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Теми: РНБОЗбройні сили
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