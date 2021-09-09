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У Києві іноземець стрибав по дахах автівок у заторі

Четвер, 9 вересня 2021, 16:42

У столиці студент-іноземець перестрибував із даху одного автомобіля на інший у той час, коли транспортні засоби тягнулися у заторі: йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Джерело: поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зазначається, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги невідомий чоловік стрибає по автомобілях. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці виявили кількох автовласників, які самі затримали правопорушника.

Правоохоронці кажуть, що затриманий був із явними ознаками наркотичного сп’яніння, тож його передали медичним працівникам.

До ранку зловмисник перебував у лікарні. Вказано, що наразі його затримали та доставили до територіального відділу поліції для проведення слідчих дій.

Повідомляється, що правопорушником виявився студент-іноземець (за даними джерела УП – нігерієць –ред.), який нещодавно потрапляв у поле зоре поліцейських через незаконне зберігання наркотичних засобів.

Дослівно поліція: "Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального погодження із окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі".

Українська правда
Теми: Київполіція


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