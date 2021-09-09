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Кличко хоче, щоб новий закон про столицю оцінили європейці

Четвер, 9 вересня 2021, 19:21
Кличко хоче, щоб новий закон про столицю оцінили європейці

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що перед прийняттям закону про столицю, в якому буде нова процедура призначення голови КМДА, слід отримати експертну оцінку від Венеційської комісії.  

Джерело: Кличко в коментарі кореспонденту "Української правди"

Пряма мова Кличка: "Якщо закон (про столицю – ред.) буде прийнятий, то він має пройти як мінімум Венеційську комісію… щоб він відповідав європейським критеріям самоврядування".

"Я буду боротися виключно в правовому полі... на сьогоднішній день мерія є. Є мер в місті Києві. А голова КМДА він десь прописаний на Троєщині і в його обов’язки входить дуже мало питань, які можуть впливати на діяльність. Повірте мені, я підготувався таким чином, щоб місто ні в якому разі не прийшло до колапсу".       

Деталі: Кличко також сказав, що зустрічався із президентом Володимиром Зеленським близько пів року тому.  

Передісторія: У середу в "Слузі народу" заявили, що комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує через декілька тижнів підготувати законопроєкт про столицю до розгляду в другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Київ
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