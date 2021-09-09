Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Таліби зайшли у посольство Норвегії: знайшли лижі, колекцію вин, дитячі фільми й книги

Четвер, 9 вересня 2021, 21:41
Фото: Afshin Ismaeli

Представники "Талібану" знайшли у покинутому посольстві Норвегії лижі, колекцію вин, а також диски з фільмами, музикою та книжки. 

Про це йдеться у публікації норвезького Aftenposten, пише "Європейська правда".

Співробітники посольств Данії та Норвегії евакуювалися за день до того, як "Талібан" увійшов до Кабула, але через обставини, в яких відбувалась евакуація, змушені були покинути чимало речей.

Видання публікує фотографії, як таліби ламають CD-диск з різдвяними піснями та з мультиком "Курт стає злим", а також досліджують знайдену пару лиж.

Зазначається, що зі стін познімали картини, з підвалу дістали колекцію вин посла і напевно знищать її. 

Нині співробітники посольства перебувають в Осло. В МЗС виданню розповіли, що всі важливі документи й обладнання були знищені задовго до евакуації. У Норвегію забрали також портрет короля Гаральда.

 

Теми: АфганістанТалібан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих

Данілов каже, що армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда

США відреагували на відставку незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

У Києві проводять рейди з контролю маскового режиму – КМДА

Путін з Лукашенком домовилися про інтеграцію та спільні ринки

Новини 9 вересня: бійка у Раді, сварка в Офісі президента

Усі новини...
Афганістан
Генсек НАТО попередив "Талібан", що країну не дозволять перетворити на базу для терористів
Таліби заборонили жінкам займатися спортом
США не будуть поспішати із визнанням нового уряду Афганістану
Останні новини
09:04
МЗС домовилося з Катаром про евакуацію українців з Афганістану: зголосилися лише двоє
09:02
Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження
08:44
Рекорд COVID-вакцинації в Україні: 173 615 щеплень за день
08:36
ЄС викреслив 4 країни Східної Європи зі списку тих, звідки дозволений в'їзд
08:21
В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих
08:00
Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП
07:33
Доба на Донбасі: двоє поранених та численні обстріли противника 
06:36
Франція дасть громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротись із COVID
05:12
Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих
04:03
Блінкен підтвердив, що США підтримують регулярні контакти з талібами
Усі новини...