Українці взяли ще 2, 3 та 4 місця у фіналах Діамантової ліги

Дві українки Ганна Рижикова і Вікторія Ткачук зайняли 3 і 4 місця у фіналі найпрестижнішого комерційного змагання в легкій атлетиці Діамантової ліги в бігу на 400 метрів з бар'єрами, а Андрій Проценко став другим у фіналі в стрибках у висоту.

Джерело: "Трибуна"

Деталі: У бігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок Рижикова стала 3 з результатом 53,70 с, а Ткачук зайняла 4 місце, встановивши особистий рекорд - 53,76.

Переможницею стала представниця Нідерландів Фемке Бол (52,80).

Фемке Бол (Нідерланди) - 52,80 с Шамье Літтл (США) - 53, 35 Анна Рижикова (Україна) - 53,70 Вікторія Ткачук (Україна) - 53, 76 Джіанна Вудраф (Панама) - 54,50

У той же час завершився фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту серед чоловіків.

Український легкоатлет Проценко став 2-м з його рекордом сезону на 2,30 м з третьої спроби. Потім українець двічі не взяв 2,32, переніс висоту і не взяв 2,34.

Такий же результат росіянина з нейтральним статусом Іллі Іванюка, але він витратив більше спроб на висоті 2,27, ніж українець, і посів третє місце.

Переможцем став олімпійський чемпіон італієць Джанмарко Танбері (2,34).

Джанмарко Танбері (Італія) - 2,34 м Андрій Проценко (Україна) - 2,30 Ілля Іванюк (атлет з нейтральним статусом) - 2,30

Нагадаємо: 8 вересня Ярослава Магучіх взяла срібло у фіналі Діамантової ліги.