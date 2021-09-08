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Магучіх фінішувала другою у фіналі Діамантової ліги, повторивши свій рекорд сезону

Середа, 8 вересня 2021, 21:56
Магучіх фінішувала другою у фіналі Діамантової ліги, повторивши свій рекорд сезону
фото: Diamond League

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі найпрестижнішого комерційного змагання в легкій атлетиці Діамантової ліги.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: У жіночих стрибках у висоту відбувалося шість етапів упродовж сезону Діамантової ліги: два етапи забрала Ярослава Магучіх, по одному - Нікола Макдермотт, Ірина Геращенко, Марія Ласіцкене та Каміла Лічвінко.

У фіналі шестеро атлеток розіграли звання чемпіонки Діамантової ліги.

Вони розпочали з висоти 1.84 метра - її взяли усі (крім тих хто пропускав) з першої спроби. Такий ж результат на 1.87 метра, лише Паттерсон підкорила з другої спроби. На висоті 1.90 метра Паттерсон вибула, а Геращенко та Лічвінко взяли її з другої спроби.

Висоту 1.93 метра п'ятірка стрибунок взяла з першої спроби. А перші проблеми почали виникати на 1.96 м - Лічвінко вибула, Геращенко та Ласіцкене взяли з третьої спроби. Натомість Магучіх та Макдермотт залишалися бездоганними.

Планка 1.99 м - Магучіх, Ласіцкене та Макдермотт взяли з першої спроби. На цьому етапі Геращенко вибула, зайнявши 4 місце.

Планку на 2.03 м українка Магучіх взяла з першої спроби = це її найкращий результат сезону. Цю ж висоту взяла "нейтральна атлетка", росіянка Ласіцкене.

Магучіх виконала два невдалі стрибки на 2,05м, у Ласіцкене з другої спроби вийшло – вона посіла перше місце і вп'яте в кар'єрі виграла Діамантову лігу.

Українка Магучіх підкорила усі планки з першої спроби до 2.03 м включно, але не змогла перемогти.

Діамантова ліга. Стрибки у висоту. Фінал

  • Марія Ласіцкене (Нейтральна атлетка) - 2.05 м
  • Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 м (повтор свого найкращого результату сезону)
  • Нікола Макдермотт (Австралія) - 2.01 м
  • Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м
  • Каміла Лічвінко (Польща) - 1.93 м
  • Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.90 м

Також 8 березня інша українка Марина Бех-Романчук змагалася у фіналі Діамантової ліги у стрибках у довжину – вона посіла 3 місце з результатом 6,75 метрів.

Нагадаємо:

  • Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
  • Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеженняна спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
  • Своєю чергою український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що спорт нібито знаходиться поза політикою: "В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітає політику в усе підряд".

Теми: спорт
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