Магучіх фінішувала другою у фіналі Діамантової ліги, повторивши свій рекорд сезону
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі найпрестижнішого комерційного змагання в легкій атлетиці Діамантової ліги.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: У жіночих стрибках у висоту відбувалося шість етапів упродовж сезону Діамантової ліги: два етапи забрала Ярослава Магучіх, по одному - Нікола Макдермотт, Ірина Геращенко, Марія Ласіцкене та Каміла Лічвінко.
У фіналі шестеро атлеток розіграли звання чемпіонки Діамантової ліги.
Вони розпочали з висоти 1.84 метра - її взяли усі (крім тих хто пропускав) з першої спроби. Такий ж результат на 1.87 метра, лише Паттерсон підкорила з другої спроби. На висоті 1.90 метра Паттерсон вибула, а Геращенко та Лічвінко взяли її з другої спроби.
Висоту 1.93 метра п'ятірка стрибунок взяла з першої спроби. А перші проблеми почали виникати на 1.96 м - Лічвінко вибула, Геращенко та Ласіцкене взяли з третьої спроби. Натомість Магучіх та Макдермотт залишалися бездоганними.
Планка 1.99 м - Магучіх, Ласіцкене та Макдермотт взяли з першої спроби. На цьому етапі Геращенко вибула, зайнявши 4 місце.
Планку на 2.03 м українка Магучіх взяла з першої спроби = це її найкращий результат сезону. Цю ж висоту взяла "нейтральна атлетка", росіянка Ласіцкене.
Магучіх виконала два невдалі стрибки на 2,05м, у Ласіцкене з другої спроби вийшло – вона посіла перше місце і вп'яте в кар'єрі виграла Діамантову лігу.
Українка Магучіх підкорила усі планки з першої спроби до 2.03 м включно, але не змогла перемогти.
Діамантова ліга. Стрибки у висоту. Фінал
- Марія Ласіцкене (Нейтральна атлетка) - 2.05 м
- Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 м (повтор свого найкращого результату сезону)
- Нікола Макдермотт (Австралія) - 2.01 м
- Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м
- Каміла Лічвінко (Польща) - 1.93 м
- Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.90 м
Також 8 березня інша українка Марина Бех-Романчук змагалася у фіналі Діамантової ліги у стрибках у довжину – вона посіла 3 місце з результатом 6,75 метрів.
Нагадаємо:
- Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеженняна спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
- Своєю чергою український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що спорт нібито знаходиться поза політикою: "В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітає політику в усе підряд".