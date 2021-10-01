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“Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 07:05
“Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції

ДП "Антонов" систематично переплачує за заправку своїх літаків, відхиляючи або ігноруючи наявні дешевші пропозиції, в тому числі напряму від аеропортів.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Зазначається, що компанія обирає посередницькі хендлінгові фірми. Зокрема, обслуговуючи свої вантажні літаки під час виконання міжнародних перевезень, ДП почало частіше звертатися до Click Aviation Network та Cargo Air Chartering, а згодом – Jetex. 

Цінові пропозиції цих компаній у порівнянні з іншими були дорожчими.

Зокрема, заправляючись в аеропорту Бангора пальним  Click Aviation Network, ДП заплатило 758 доларів за тонну – при цьому у компанії Irving Oil Limited, яка тоді ж запропонувала свої послуги "Антонову", вартість тонни пального становила  611 доларів.

Заправившись в аеропорту міста Шатору  через компанію Cargo Air Chartering, ДП заплатив  понад 1000 доларів за тонну пального. У листі-пропозиції на адресу "Антонова" від самого аеропорту Шатору розцінки на паливо того ж місяця становили 698 доларів за тонну. Таким чином, втрати ДП лише на цій закупівлі становили понад 13 тисяч доларів.

Вартість пального для "Антонова" від Jetex становила 1120 доларів за тонну, водночас вартість пального від хендлінгової компанії AEG FUELS тоді ж - 743,4 доларів за тонну. Якби "Антонов" закупив паливо напряму у AEG FUELS, державне підприємство могло би заощадити мільйон гривень. Jetex, як повідомляється, продовжує працювати в окупованому Криму, обслуговуючи перельоти з Сімферополя.

Повідомляється, що керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко заперечив порушення, заявивши, що "ці факти вирвані з контексту".

В Офісі генерального прокурора відкрили кримінальне провадження за статтею "привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах".

"Українська правда" у Threads

Теми: авіа
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