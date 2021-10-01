Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

“Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 07:05

ДП "Антонов" систематично переплачує за заправку своїх літаків, відхиляючи або ігноруючи наявні дешевші пропозиції, в тому числі напряму від аеропортів.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Зазначається, що компанія обирає посередницькі хендлінгові фірми. Зокрема, обслуговуючи свої вантажні літаки під час виконання міжнародних перевезень, ДП почало частіше звертатися до Click Aviation Network та Cargo Air Chartering, а згодом – Jetex. 

Цінові пропозиції цих компаній у порівнянні з іншими були дорожчими.

Зокрема, заправляючись в аеропорту Бангора пальним  Click Aviation Network, ДП заплатило 758 доларів за тонну – при цьому у компанії Irving Oil Limited, яка тоді ж запропонувала свої послуги "Антонову", вартість тонни пального становила  611 доларів.

Заправившись в аеропорту міста Шатору  через компанію Cargo Air Chartering, ДП заплатив  понад 1000 доларів за тонну пального. У листі-пропозиції на адресу "Антонова" від самого аеропорту Шатору розцінки на паливо того ж місяця становили 698 доларів за тонну. Таким чином, втрати ДП лише на цій закупівлі становили понад 13 тисяч доларів.

Вартість пального для "Антонова" від Jetex становила 1120 доларів за тонну, водночас вартість пального від хендлінгової компанії AEG FUELS тоді ж - 743,4 доларів за тонну. Якби "Антонов" закупив паливо напряму у AEG FUELS, державне підприємство могло би заощадити мільйон гривень. Jetex, як повідомляється, продовжує працювати в окупованому Криму, обслуговуючи перельоти з Сімферополя.

Повідомляється, що керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко заперечив порушення, заявивши, що "ці факти вирвані з контексту".

В Офісі генерального прокурора відкрили кримінальне провадження за статтею "привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах".

Теми: авіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон

Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова

"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова

відеоЗеленський оцінив на 3+ роботу "слуг" за два роки

МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі

фото, відеоЗеленський приїхав до Трускавця

Усі новини...
авіа
Суд зобов’язав латвійців сплатити Україні борг за польоти над Чорним морем
За перше півріччя 2021-го "Украерорух" отримав 260 мільйонів збитків
Таліби хочуть відновити міжнародні рейси: "проблеми в аеропорту вирішені"
Останні новини
17:43
Спікера парламенту Грузії оштрафують за порушення в день виборів
17:32
відеоСиловики розслідують ймовірне умисне вбивство поліцейського у Чернігові
17:11
Google відмовився від ідеї цифрових банківських рахунків - ЗМІ
17:09
Посольство Польщі зобов’язали переглянути тендер на візове обслуговування українців
16:57
У венесуельській валюті стало на шість нулів менше
16:35
У Молдові офіційно вводять фемінітиви для професій, у тому числі російською
16:18
фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон
16:13
Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова
15:48
Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"
15:30
"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова
Усі новини...