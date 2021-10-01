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12 тисяч хворих на COVID за добу в Україні, понад 10% – на Харківщині

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 08:17
Динаміка COVID в Україні, УП

За добу 30 вересня в Україні зафіксували 12 034 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 172 смерті від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 637 осіб, одужали 3 264 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Серед 12 тисяч нових хворих 1 059 дітей і 248 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 89 002 особи, методом ІФА – 10 265 осіб, експрес-тестами – 33 178 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 435 413 осіб, із них одужали 2 258 455 осіб, померли 56 446 осіб.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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