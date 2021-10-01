Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 09:36
Фото з Twitter ЄП

Російський "Газпром" з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Про це повідомила компанія "Оператор ГТС України" у п’ятницю вранці, пише "Європейська правда".

"З початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у  розмірі 24,6 млн м3 на добу", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

"З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні", – підкреслили в компанії.

Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. 

"Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі  має бути зупинено", – зазначив Макогон.

Через плани підписання угоди МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва в Будапешті. 

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію. 

Читайте більше у статті: "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ

Теми: ГазпромРосіяУгорщинагаз


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон

Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова

"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова

відеоЗеленський оцінив на 3+ роботу "слуг" за два роки

МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі

фото, відеоЗеленський приїхав до Трускавця

Усі новини...
Газпром
Новини 28 вересня: Угорщина і "Газпром", компенсації прокурорам
Кулеба закликав Угорщину "не розкручувати емоції" через угоду з "Газпромом"
Угорщина звинуватила Україну в порушенні суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом"
Останні новини
17:43
Спікера парламенту Грузії оштрафують за порушення в день виборів
17:32
відеоСиловики розслідують ймовірне умисне вбивство поліцейського у Чернігові
17:11
Google відмовився від ідеї цифрових банківських рахунків - ЗМІ
17:09
Посольство Польщі зобов’язали переглянути тендер на візове обслуговування українців
16:57
У венесуельській валюті стало на шість нулів менше
16:35
У Молдові офіційно вводять фемінітиви для професій, у тому числі російською
16:18
фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон
16:13
Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова
15:48
Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"
15:30
"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова
Усі новини...