"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну

Російський "Газпром" з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Про це повідомила компанія "Оператор ГТС України" у п’ятницю вранці, пише "Європейська правда".

"З початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

"З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні", – підкреслили в компанії.

Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості.

"Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено", – зазначив Макогон.

Через плани підписання угоди МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва в Будапешті.

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію.

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