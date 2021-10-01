Київська влада приставить охорону до інспекторів з паркування: їх б'ють водії

Водій у Києві побив інспектора з паркування. Влада вирішила приставити до паркувальників охорону. Фото з Facebook Усова

Київська адміністрація вирішила приставити муніципальну охорону до інспекторів з паркування після того, як одного з них жорстоко побили на Печерську.

Джерело: заступник мера Києва з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов у Facebook

Пряма мова Усова: "Відтепер в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві має панувати закон і порядок".

Деталі: Усов розповів, що 30 вересня на вул. Генерала Алмазова, 14 біля метро "Печерська" водій напав і побив інспектора з паркування.

За словами чиновника, водій протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе. Інспектор підійшов до порушника, але "несподівано отримав удари по обличчю" і зламаний ніс.

Усов зазначив, що це не перший подібний напад. За його словами, "інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня".

Чиновник запевнив, що попри це влада продовжить "наводити порядок у паркувальному просторі міста" і закликав правоохоронців якомога швидше розслідувати напад.

Для довідки: Інспекція з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА налічує 25 інспекторів, які слідкують за дотриманням правил паркування на вулицях міста. За неправильне паркування автомобілів інспектор має повноваження виписати штраф або викликати евакуатор.

При цьому КМДА закликає водіїв не сплачувати готівку нелегальним паркувальникам та наголошує, що оплата за паркування здійснюється у місті виключно безготівковим шляхом.