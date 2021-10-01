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Кадиров заявив, що Чечня залишиться в складі РФ, хто б не прийшов до влади

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 11:45
Рамзан Кадиров. фото з Вікіпедії

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров висловив упевненість, що республіка залишиться суб'єктом Росії, навіть якщо з займаних посад підуть президент країни Володимир Путін чи він сам.

Джерело: РИА "Новости"

Деталі: Передплатники в соцмережах запитали Кадирова, не відійде чи Чечня від Росії, якщо піде Путін. Кадиров відповів в Instagram свого помічника.

Пряма мова: "Не Путін і не Кадиров приймали рішення бути республіці в складі Росії. Це зробив народ на референдумі. Підуть з поста Путін і Кадиров, а Чеченська Республіка залишиться суб'єктом Російської Федерації".

Нагадаємо: Ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров очолює Чеченську республіку з 2007 року. Він отримує підтримку з Москви і має свободу для управління цією республікою як особистої вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.

Правозахисники відзначали катастрофічний стан з правами людини в регіоні. Були повідомлення про позасудові страти на території Чечні і переслідуванні представників ЛГБТ.

Теми: ЧечняРосіяКадиров


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