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Спікер парламенту Грузії заперечив інформацію про приїзд Саакашвілі

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 11:56

Спікер парламенту Грузії Каха Кучав назвав інформацію про повернення Михеїла Саакашвілі несерйозною та закликав ЗМІ утриматися від "поширення неправдивої інформації".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Руставі 2".

"Ми не можемо серйозно коментувати легковажні дії людини. Факт в тому, що він не в Грузії, це фейкове відео та емоції, щоб підігріти суспільство. Хочу звернутись до всіх, насамперед до вас, ви не повинні були поширювати неправдиву інформацію", - сказав Кучава журналістам на брифінгу.

Голова парламентського комітету з прав людини та громадянської інтеграції Михеїл Сарджвеладзе заявив, що, за офіційними джерелами, Саакашвілі не перетинав кордон Грузії.

"Я не думаю, що на основі цих розповсюджених відеороликів ми можемо припустити, що він тут. Міністерство внутрішніх справ зробило заяву, що він не потрапляв в Грузію через жоден з контрольно-пропускних пунктів, тому це офіційна інформація, і ми безперечно можемо довіряти їй", - сказав він.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі написав в соцмережах, що прибув в країну. Він також опублікував два відео, в яких заявив, що перебуває на вулицях Батумі.

Однак зйомка ведеться в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо.

Теми: ГрузіяСаакашвілі


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