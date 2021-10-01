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У Києві звільнили контролера, який змусив школяра сплатити йому на картку "штраф"

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 13:00
фото: pixabay

Контролер "Київпастрансу" змусив 12-річного школяра перерахувати 160 гривень "штрафу" йому на картку, і його звільнили.

Джерело: матір хлопця у Facebook, "Хмарочос"

Деталі: Інцидент стався 25 вересня. Контролер змусив 12-річного школяра сплатити штраф, перерахувавши 160 гривень йому на картку, хоча учні у комунальному транспорті мають право їздити безкоштовно, щоправда, за наявності учнівського квитка.

 

За словами матері, її син їхав на тренування на Лісовий масив на тролейбусі №37, забувши учнівський квиток вдома. На одній з зупинок зайшли контролери. "Почали вимагати штраф 160 гривень, погрозами, змусили перерахувати цю суму з дитячої банківської картки на власну банківську картку (номер картки продиктували)", – розповіла вона.

28 вересня у відповідь на її скаргу "Київпастранс" повідомив, що контролера звільнили за неналежне виконання обов’язків і зловживання службовим становищем. Підприємство також повернуло стягнені з учня гроші.

 

Теми: Київтранспортдітиштрафизвільнення


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