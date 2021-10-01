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В Україні почався осінній призов для 13,5 тисяч осіб

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 13:22
В Україні почався осінній призов для 13,5 тисяч осіб
Призовники, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

1 жовтня в Україні розпочинається осінній призов громадян до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Відповідно до указу президента №71, черговий призов громадян України на строкову військову службу відбуватиметься у жовтні-грудні.

29 вересня Кабінет міністрів затвердив чисельність строковиків у кількості 13 575 осіб, із них: до лав Збройних сил – 6 500 осіб, Національної гвардії – 4 775 осіб, Державної прикордонної служби – 1 700 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

З бюджету виділено 71,1 млн грн для проведення призову. Для призову до ЗСУ виділено 34,1 млн грн, Нацгвардії – 25,0 млн грн, прикордонної служби – 8,9 млн грн, спеціальної служби транспорту – 3,1 млн грн.

Перші відправлення до війська розпочнуться 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня. 

Призовні комісії працюють із 1 жовтня. Підготовка до призову велася з 1 вересня.

На строкову військову службу призиваються громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

За законодавством, не призивають чи дають відстрочку тим, хто здобуває освіту чи хоче продовжити професійну діяльність, має певні сімейні обставини, має проблеми зі здоров’ям.

Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) покладається на районні (міські) призовні комісії.

Строковики не залучаються до виконання бойових завдань у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись".

Українська правда

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Теми: призовармія
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