Всі квитки на потяги далекого сполучення доступні у чат-боті "Укрзалізниці"

Купити та повернути квиток "Укрзалізниці" на всі потяги далекого сполучення можна через чат-боти у соціальних мережах Viber і Telegram.

Джерело: "Урзалізниця"

Дослівно: "З 1 жовтня пасажирам УЗ в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах".

Деталі: Зазначається, що у чат-боті є функції: продажу та повернення квитків; замовлення харчування; відображення розкладу руху; інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії; онлайн-табло.

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.